Власти Казахстана предложили создать в Алмате хаб ООН для гуманитарной помощи Афганистану

Власти Казахстана предложили создать в Алмате логистический хаб ООН для доставки гуманитарной помощи в Афганистан. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба МИД Казахстана по итогам выступления по видеосвязи специального представителя президента Казахстана по Афганистану Талгата Калиева на Международной конференции ООН высокого уровня по гуманитарной ситуации в Афганистане, сообщил вчера, 13 сентября, ТАСС.

«В своем выступлении Талгат Калиев заявил, что Казахстан готов вносить и далее содержательный вклад в международные усилия по содействию стабилизации ситуации в Афганистане, отметив, в частности, инициативу о создании в Алма-Ате международного гуманитарного логистического хаба под эгидой ООН, призванного обеспечить консолидированную безопасную доставку международной гуманитарной помощи в Афганистан», — говорится в сообщении.

Фото: report.az