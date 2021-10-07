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07.10.2021

Власти Гонконга начали разработку собственной цифровой валюты

Власти Гонконга начали разработку собственной цифровой валюты

В документе рассматриваются перспективы создания и эмиссии розничных CBDC с учетом как технических, так и политических аспектов.

В документе рассматриваются перспективы создания и эмиссии розничных CBDC с учетом как технических, так и политических аспектов. Первый прототип цифровой валюты центробанка планируется представить в середине следующего года.

Основываясь на перспективной модели CBDC, которую совместно с Гонконгским центром BIS Innovation Hub начало исследовать Валютное управление Гонконга (HKMA), в документе описаны принципы создания и выпуска цифрового доллара Гонконга, а также механизм, позволяющий отслеживать транзакции с соблюдением полной конфиденциальности.

Исследовательская группа HKMA планирует привлечь ряд экспертов из разных отраслей, чтобы совместно выработать решения по таким проблемам, как специфика создания CBDC, безопасность использования, совместимость с существующей платежной инфраструктурой, кибербезопасность, стабильность работы и др.

Исполнительный директор HKMA Эдди Юэ заявил: «Публикация на этой неделе Белой книги CBDC знаменует начало наших технических исследований по созданию e-HKD. Знания, полученные в результате исследования, вместе с опытом, который мы приобрели в сторонних CBDC-проектах, помогут нам выработать концепцию создания электронного доллара Гонконга».

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