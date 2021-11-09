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Вчера, в 3:02

Власти Франции намерены инвестировать в развитие искусственного интеллекта €2,2 млрд

Власти Франции намерены инвестировать в развитие искусственного интеллекта €2,2 млрд

Французские власти объявили о планах инвестировать совместно с бизнесом в общей сложности €2,2 млрд в развитие искусственного интеллекта.

Французские власти объявили о планах инвестировать совместно с бизнесом в общей сложности €2,2 млрд в развитие искусственного интеллекта. Об этом сообщает в понедельник телеканал BFM.

Предполагается, что €1,5 млрд будут выделены из госбюджета, остальные средства предоставит частный сектор.

По данным телеканала, около €700 млнбудет потрачено на высшее образование в сфере искусственного интеллекта. В частности, для подготовки специалистов в этой области планируется создать около 2 тыс. мест в бакалавриате и 1,5 тыс. мест в магистратуре.

Министр высшего образования, научных исследований и инноваций Фредерик Видаль подчеркнул, что необходимо "перестроить общество вокруг науки". "Живем ли мы в обществе, которое ассоциирует новые знания с прогрессом, или мы живем в обществе, которое ассоциирует новые знания с потенциальной опасностью?" - приводит телеканал его слова.

В марте 2018 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о планах выделить €1,5 млрд на развитие искусственного интеллекта. Тогда глава государства подчеркнул, что страна должна "стать мировым лидером в области искусственного интеллекта".

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