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Reuters
Reuters
02.12.2019

Владеющая "Манчестер Сити" группа CFG оценена в $4,8 млрд в рамках сделки с Silver Lake

Группа компаний City Football Group (CFG), которая владеет футбольным клубом “Манчестер Сити” и рядом других команд, договорилась о продаже примерно 10-процентной доли американскому инвестиционному фонду Silver Lake за $500 миллионов.

В рамках сделки общая стоимость CFG оценена в $4,8 миллиарда, что делает её самой дорогой футбольной компанией в мире.

Инвестиционная компания шейха Мансура ибн Зайда Аль Нахайяна Abu Dhabi United Group останется крупнейшим инвестором с долей около 77%.

“Мы и Silver Lake разделяем твердую уверенность в возможностях, которые открываются за счет объединения развлечений, спорта и технологий, и в обусловленную этим способность CFG генерировать долгосрочный рост и новые источники выручки по всему миру”, - сказал председатель совета директоров CFG Халдун аль-Мубарак.

Помимо “Манчестер Сити”, CFG владеет или частично владеет футбольными клубами в США, Австралии, Японии, Уругвае, Китае и Испании.

“Манчестер Сити” является действующим чемпионом английской Премьер-лиги, в текущем сезоне команда идет на третьем месте, уступая лидирующему “Ливерпулю” 9 очков. Ранее в ноябре клуб отчитался о получении выручки в сезоне 2018-2019 в размере 535,2 миллиона фунтов стерлингов ($687 миллионов).

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