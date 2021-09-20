  1. Главная
  2. Новости
В понедельник, в 5:12

Владельцы сети супермаркетов Wallmart заняли первое место в рейтинге богатейших семей мира

Владельцы сети супермаркетов Wallmart заняли первое место в рейтинге богатейших семей мира

Журнал Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира. На первом месте с состоянием в $238,2 млрд оказалось семейство Уолтонов, которому принадлежит сеть супермаркетов Walmart.

Журнал Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира. На первом месте с состоянием в $238,2 млрд оказалось семейство Уолтонов, которому принадлежит сеть супермаркетов Walmart.

В феврале Уолтоны продали акции компании на $6 млрд, их состояние за последние 12 месяцев выросло на $12 млрд.

На второй строчке оказалась семья Марс ($141,9 млрд), которые владеют производителем шоколадных конфет Mars.

Третья строчка у семьи Кохов (Koch Industries) с $124,4 млрд.

Следом идут семья Эрме (им принадлежит знаменитая модная марка Hermes) - $111,6 млрд. А также королевская семья Саудовской Аравии с $100 млрд.

На шестом месте индийский клан Амбани (Reliance Industries) с $93,7 млрд, на седьмом - французы Вертхаймеры, которым принадлежит бред Chanel ($61,8 млрд).

Как отмечает Bloomberg, на сегодня совокупное состояние 25 богатейших семейств мира составляет $1,7 трлн - это на 22% больше ($312 млрд), нежели год назад.

Фото: businessinsider.com

Поделиться
Мнение экспертов
Эрик Фомичев17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В четверг, в 7:48Идеальная ипотека в Казахстане в 2021 году: советы и лайфхаки
В среду, в 5:58Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021
Во вторник, в 12:19Какую дебетовую карту выбрать и в каком банке в 2021 году в Казахстане?
В понедельник, в 15:34Как провести досрочное погашение кредита
Новостная лента
Все новости