Владельцы сети супермаркетов Wallmart заняли первое место в рейтинге богатейших семей мира

Журнал Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира. На первом месте с состоянием в $238,2 млрд оказалось семейство Уолтонов, которому принадлежит сеть супермаркетов Walmart.

В феврале Уолтоны продали акции компании на $6 млрд, их состояние за последние 12 месяцев выросло на $12 млрд.

На второй строчке оказалась семья Марс ($141,9 млрд), которые владеют производителем шоколадных конфет Mars.

Третья строчка у семьи Кохов (Koch Industries) с $124,4 млрд.

Следом идут семья Эрме (им принадлежит знаменитая модная марка Hermes) - $111,6 млрд. А также королевская семья Саудовской Аравии с $100 млрд.

На шестом месте индийский клан Амбани (Reliance Industries) с $93,7 млрд, на седьмом - французы Вертхаймеры, которым принадлежит бред Chanel ($61,8 млрд).

Как отмечает Bloomberg, на сегодня совокупное состояние 25 богатейших семейств мира составляет $1,7 трлн - это на 22% больше ($312 млрд), нежели год назад.

Фото: businessinsider.com