Владелец TikTok планирует IPO в Гонконге к началу 2022 года
ByteDance, владеющая видеоприложением TikTok, вернулась к планам размещения акций в Гонконге к началу 2022 года.
ByteDance, владеющая видеоприложением TikTok, вернулась к планам размещения акций в Гонконге к началу 2022 года после удовлетворения требований китайских регуляторов, написала в воскресенье газета Financial Times.
ByteDance планирует провести листинг в четвертом квартале текущего года или в начале следующего, сообщает FT со ссылкой на информированный источник.
"Мы ожидаем окончательной информации от ByteDance в сентябре. Сейчас они подают документы китайским властям и проходят процесс рассмотрения", - цитирует газета источника.
Тем временем представитель ByteDance сказал Рейтер, что сообщение FT не соответствует действительности. Он отказался предоставить более подробную информацию.
Фото: igromania.ru
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