Владелец TikTok планирует IPO в Гонконге к началу 2022 года

ByteDance, владеющая видеоприложением TikTok, вернулась к планам размещения акций в Гонконге к началу 2022 года после удовлетворения требований китайских регуляторов, написала в воскресенье газета Financial Times.

ByteDance планирует провести листинг в четвертом квартале текущего года или в начале следующего, сообщает FT со ссылкой на информированный источник.

"Мы ожидаем окончательной информации от ByteDance в сентябре. Сейчас они подают документы китайским властям и проходят процесс рассмотрения", - цитирует газета источника.

Тем временем представитель ByteDance сказал Рейтер, что сообщение FT не соответствует действительности. Он отказался предоставить более подробную информацию.

Фото: igromania.ru