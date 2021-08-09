Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
09.08.2021

Владелец TikTok планирует IPO в Гонконге к началу 2022 года

ByteDance, владеющая видеоприложением TikTok, вернулась к планам размещения акций в Гонконге к началу 2022 года после удовлетворения требований китайских регуляторов, написала в воскресенье газета Financial Times.

ByteDance планирует провести листинг в четвертом квартале текущего года или в начале следующего, сообщает FT со ссылкой на информированный источник.

"Мы ожидаем окончательной информации от ByteDance в сентябре. Сейчас они подают документы китайским властям и проходят процесс рассмотрения", - цитирует газета источника.

Тем временем представитель ByteDance сказал Рейтер, что сообщение FT не соответствует действительности. Он отказался предоставить более подробную информацию.

Фото: igromania.ru

Другие новости по темам:
IPO
Finance.kz
Finance.kz
План по доходам местных бюджетов перевыполнен на 315 млрд тг
План по доходам местных бюджетов перевыполнен на 315 млрд тг
В прошлую пятницу, в 14:05
NASA приостановило контракт со SpaceX по разработке лунного модуля из-за иска Blue Origin
NASA приостановило контракт со SpaceX по разработке лунного модуля из-за иска Blue Origin
В прошлую пятницу, в 13:31
Google хотела объединиться с Tencent для покупки Epic Games
Google хотела объединиться с Tencent для покупки Epic Games
В прошлую пятницу, в 13:25
Последние новости