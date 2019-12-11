Визит Аскара Мамина в Сан-Франциско: стартапы, венчурный капитал и цифровые технологии

Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочего визита в США посетил г. Сан-Франциско и провел встречи с руководством ведущих мировых компаний в области инновационного и цифрового развития, венчурного финансирования и энергетики.

Глава правительства встретился с руководством Центра четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума (ВЭФ) и обсудил с управляющим директором ВЭФ Р. Самансом перспективные направления сотрудничества в сфере регулирования инновационных технологий, сообщает primeminister.kz.

По итогам встречи между Центром четвертой промышленной революции и Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА) подписан документ о стратегическом партнерстве в развитии Интернета вещей (IoT), что стало первым шагом к открытию в 2020 году в Казахстане Аффилированного центра ВЭФ по четвертой промышленной революции. Подобные учреждения функционируют в Израиле, Индии, Китае, ОАЭ, Колумбии, ЮАР, США и Японии, содействуя обеспечению системной государственной поддержки развития новейших технологий и инновационных проектов.

Премьер-министр РК А. Мамин провел переговоры с главой венчурного фонда 500 Startups К. Цай, по итогам которых подписано соглашение о присоединении Казахстанского национального института развития — АО QazTechVentures — к V Глобальному фонду 500 Startups.

Документ предусматривает создание совместного тематического венчурного фонда в РК. Проект придаст импульс развитию венчурного финансирования и инновационного предпринимательства, обеспечив стартап-компании венчурным капиталом.

По итогам переговоров А. Мамина с финансовым директором инвестиционной группы Bright Sphere Investment Group (BSIG) С. Раной между Казахстанским фондом прямых инвестиций (KIDF) и BSIG подписан меморандум о сотрудничестве в создании в 2020 г. совместного фонда для финансирования инфраструктурных проектов на территории Казахстана.

Справочно: BSIG – ведущая глобальная инвестиционная группа, под управлением которой находится более $200 млрд. Реализует проекты в 30 странах посредством семи управляющих компаний, имеет 20 офисов по всему миру и более 850 институциональных и крупных корпоративных клиентов.

Вопросы развития инновационной экосистемы, венчурного капитала и стартап-проектов в Казахстане рассмотрены в ходе беседы А. Мамина с руководством компании Plug and Play, офис которой планируется открыть на площадке Astana Hub.

Глава правительства на переговорах с главным исполнительным директором компании «C3.ai» Т. Сибелем обсудил вопросы сотрудничества в использовании искусственного интеллекта в нефтегазовом и других секторах РК.

Во время встречи с президентом транснациональной корпорации Cisco Г. Дидрихом рассмотрена реализация обновленной стратегии сотрудничества в области информационных технологий и достижения целей, закрепленных в государственной программе «Цифровой Казахстан».

В ходе встречи с главным исполнительным директором One Web А. Штекелем рассмотрены перспективы реализации проекта по повсеместному покрытию территории Казахстана, в т. ч. удаленных и труднодоступных районов, высокоскоростным широкополосным Интернетом через спутники связи. По итогам переговоров управляющий МФЦА К. Келимбетов и глава One Web А. Штекель подписали документ по дальнейшему продвижению проекта.

В беседе с исполнительным вице-президентом корпорации Chevron по разведке и добыче Д. Джонсоном обсуждены вопросы развития проекта будущего расширения, дальнейшего увеличения казахстанского содержания по товарам и услугам на проекте «Тенгизшевройл», а также выработки совместных мер по улучшению социального обеспечения и условий труда казахстанских работников.

В переговорах с президентом компании Valv Technologies К. Хантом рассмотрена возможность открытия в Казахстане завода по производству клапанов и задвижек для нефтегазового сектора. Производимую продукцию планируется использовать в рамках реализации проекта будущего расширения «Тенгизшевройл», а также экспортировать на рынки соседних стран.

А. Мамин провел встречу с основателем школы компьютерного программирования «42» и образовательной компании в сфере IT — Qwasar — К. Ямгнане, с которым обсуждены перспективы сотрудничества в подготовке специалистов для цифровой экономики Казахстана.

Премьер-министр посетил офис и завод компании Tesla, где в рамках встречи с руководством компании рассмотрены вопросы расширения в Казахстане сети заправочных станций и открытия сервис-центров для электромобилей.