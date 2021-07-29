Vivo вышла на первое место на рынке смартфонов Китая
Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала статистику по китайскому рынку смартфонов за второй квартал текущего года.
Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала статистику по китайскому рынку смартфонов за второй квартал текущего года. Один из крупнейших в мире регионов сбыта сотовых аппаратов показал падение в годовом исчислении.
С апреля по июнь включительно в Поднебесной было реализовано приблизительно 78,1 млн смартфонов. Это на 11 % меньше по сравнению со второй четвертью прошлого года.
На первое место в списке ведущих игроков рынка КНР вышла Vivo. За трёхмесячный период эта компания отгрузила 18,6 млн аппаратов, получив долю на уровне 23,8 %.
«Серебро» досталось Oppo с 16,5 млн реализованных устройств и 21,1 % отрасли. Замыкает тройку ещё один местный разработчик — компания Xiaomi, которая поставила в прошлом квартале 13,4 млн смартфонов и получила 17,2 % рынка.
Четвёртое место удерживает Apple с 8,6 млн проданных в Китае iPhone: это соответствует доле в 10,9 %. Закрывает пятёрку бренд Honor, сумевший продать 6,9 млн аппаратов и показать результат в 8,9 %.
Отмечается, что среди пяти ведущих участников рынка наибольший рост показала Xiaomi — плюс 47,0 % в годовом исчислении. А бренд Honor стал единственным разработчиком в первой пятёрке с отрицательной динамикой — минус 46 %.