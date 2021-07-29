Vivo вышла на первое место на рынке смартфонов Китая

Компания International Data Corporation (IDC) обнародовала статистику по китайскому рынку смартфонов за второй квартал текущего года. Один из крупнейших в мире регионов сбыта сотовых аппаратов показал падение в годовом исчислении.

С апреля по июнь включительно в Поднебесной было реализовано приблизительно 78,1 млн смартфонов. Это на 11 % меньше по сравнению со второй четвертью прошлого года.

На первое место в списке ведущих игроков рынка КНР вышла Vivo. За трёхмесячный период эта компания отгрузила 18,6 млн аппаратов, получив долю на уровне 23,8 %.

«Серебро» досталось Oppo с 16,5 млн реализованных устройств и 21,1 % отрасли. Замыкает тройку ещё один местный разработчик — компания Xiaomi, которая поставила в прошлом квартале 13,4 млн смартфонов и получила 17,2 % рынка.

Четвёртое место удерживает Apple с 8,6 млн проданных в Китае iPhone: это соответствует доле в 10,9 %. Закрывает пятёрку бренд Honor, сумевший продать 6,9 млн аппаратов и показать результат в 8,9 %.

Отмечается, что среди пяти ведущих участников рынка наибольший рост показала Xiaomi — плюс 47,0 % в годовом исчислении. А бренд Honor стал единственным разработчиком в первой пятёрке с отрицательной динамикой — минус 46 %.