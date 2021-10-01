Visa создала «универсальный платежный кана» для обмена цифровыми валютами

Visa разработала «универсальный платежный канал» (UPC), который соединяет несколько сетей блокчейнов, обеспечивая безопасный перевод цифровых валют.

Компания называет новую систему «универсальным адаптером» для блокчейнов, который позволит центральным банкам, предприятиям и потребителям беспрепятственно обмениваться цифровыми валютами.

«В ближайшие годы многие центральные банки, вероятно, внедрят какую-либо форму цифрового реестра... По мере увеличения числа сетей цифровых валют, каждая из которых имеет уникальные конструктивные особенности, вероятность того, что потребители, предприятия и продавцы совершают операции в одной сети и используют один и тот же тип денег, уменьшается», — отмечает компания.

UPC будет соединять различные сети блокчейнов, устанавливая между ними выделенные платежные каналы — будь то соединение сетей центральных банков — CBDC (Central Bank Digital Currency) — между странами или соединение сетей CBDC с проверенными частными сетями стейблкоинов.

«Новые надежные блокчейны можно легко добавить в сеть сетей, создав новые каналы оплаты в хабе UPC», — поясняет возможности новой сети Visa.

Специализированные платежные каналы UPC будут созданы вне блокчейна и будут использовать смарт-контракты для обратной связи с различными сетями блокчейнов, обеспечивая безопасную и надежную высокую пропускную способность транзакций и повышая скорость в целом.

«В конечном итоге решение UPC нацелено на то, чтобы служить сетью сетей блокчейнов, добавляя ценность множеству форм движения денег, независимо от того, происходят ли они в сети Visa или за ее пределами», — говорится в сообщении.

Фото: telegraph.by