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Visa помогла 16 миллионам малых и средних предприятий начать использовать цифровые платежи

Visa помогла 16 миллионам малых и средних предприятий начать использовать цифровые платежи

Visa объявила, что помогла около 16 миллионам малых и микро предприятий по всему миру начать использовать цифровые платежи, что составляет чуть более 30% от долгосрочной цели в 50 млн МСБ.

Visa объявила, что помогла около 16 миллионам малых и микро предприятий по всему миру начать использовать цифровые платежи, что составляет чуть более 30% от долгосрочной цели в 50 млн МСБ, определённой в 2020 году. С начала пандемии Visa запустила локальные инициативы от Дубая (ОАЭ) до округа Колумбия (США), чтобы помочь ещё большему количеству малых предприятий принимать цифровые платежи и получить более широкий доступ к цифровой экономике. Необходимость для МСБ продолжать ускоряться во внедрении диджитализации платежей и ведения бизнеса, подчеркивается в опубликованном 5-м издании глобального исследования Visa Back to Business, которое показало, что 68% потребителей отмечают, что COVID-19 навсегда изменил способ оплаты. 

«За 19 месяцев пандемии мы увидели, что малые предприятия, которые занялись электронной коммерцией и международной торговлей, лучше пережили пандемию», – сказала Мэри Кей Боуман, глобальный руководитель отдела покупателей, продавцов, основных и платформенных продуктов компании Visa. «Но речь больше не идет только о выживании и адаптации. Сейчас мы наблюдаем обнадеживающий подъем предпринимательства, и по мере того, как мы приближаемся к нашей цели в 50 миллионов, мы помогаем новому поколению владельцев бизнеса впервые выйти в онлайн формат с помощью цифровых технологий».

Фото: thecurrency.com

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