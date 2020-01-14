Visa купила финтех-стартап Plaid за $5,3 млрд

Visa объявила о приобретении за $5,3 млрд Plaid — стартапа, соединяющего платежные приложения вроде Venmo и Square Cash с банковскими счетами пользователей для перевода средств. Сделка удвоит стоимость Plaid в годовом выражении. Об этом сообщает Investing.com

Год назад восьмилетняя компания из Сан-Франциско привлекла $2,65 млрд в раунде финансирования. В 2019 году Plaid удвоил число клиентов до 2,6 тыс. и расширился за пределы США до Великобритании, Испании, Франции и Ирландии.

Visa, рыночная стоимость которой в прошлом году составила $420 млрд, а выручка — $23 млрд, выкупает Plaid не из-за потенциального дохода, а по ряду других причин.

Во-первых, стартап работает с подавляющим большинством самых крупных приложений в США, включая Venmo, Square Cash, Chime, Acorns, Robinhood и Coinbase. С приобретением Visa получит доступ к важной, расширяющейся клиентской базе, которой она сможет продавать дополнительные платежные услуги. Во-вторых, Visa обладает глобальной сетью, не имеющей аналогов в финансовых технологиях, с миллионами клиентов в 200 странах. Это поможет ей быстро распространить Plaid по всему миру.

32-летний Зак Перре останется генеральным директором стартапа.

Он рассматривает приобретение как подтверждение растущей важности технологий в финансовых услугах.