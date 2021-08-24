Visa делает первые шаги в торговле NFT

Пробиваясь в мир торговли невзаимозаменяемыми токенами (NFT), оператор платежей Visa объявил о покупке крипто-панков, объяснив этот шаг тем, что «NFT — это пересечение культуры и коммерции», пишет The Block Crypto.

Visa приобрела токен Crypto Punk 7610 — это пиксельное изображение одной из 3840 женщин-панков, примерно за $150 тыс. Крипто-панки считаются оригинальными NFT, запущенными в 2017 году компанией Larva Labs. Всего же такая коллекция из 10 тыс. пиксельных изображений различных героев, и каждый Крипто-панк обладает индивидуальностью и уникальным сочетанием функций.

По словам главы криптовалют Visa Кая Шеффилда, крипто-панки «станут прекрасным дополнением к коллекции артефактов, которые могут отображать и отражать прошлое, настоящее и будущее торговли». Нужно отметить, что в коллекции компании Visa уже есть ряд старинных предметов, связанных с коммерцией, в том числе первые бумажные кредитные карты и устройства, которые использовались для записи транзакций по кредитным картам до появления электронных кассовых терминалов.

На вопрос, почему Visa понадобились для ее коллекции именно крипто-панки, Шеффилд сказал, что они «стали пионерами технологии NFT на волне торговли токенами», к тому же решение о покупке заключалось не столько в отношении отдельного панка, сколько в отношении всех их в целом, учитывая, что это исторический проект NFT.

Приобрести крипто-панк компании Visa помогла Anchorage Digital, облегчив транзакцию и хранение NFT, а куплен был такой NFT за фиатную валюту.

Компания Visa является ярым проводником идеи о продвижении NFT: токены могут помочь отдельным создателям контента, малому и среднему бизнесу.

«NFT — это пересечение культуры и коммерции», — заявил Шеффилд.

Он сравнил NFT с зарождением электронной коммерции, которая позволила малому бизнесу продавать свои товары и услуги в интернете и искать клиентов по всему миру. Но ему по-прежнему приходится производить и отгружать физические товары, и такие первоначальные затраты могут быть довольно высокими. NFT позволяют малому бизнесу использовать общедоступную цепочку блоков для создания цифровых товаров, которые могут быть мгновенно доставлены на криптокошелек в любую точку мира.

«Мы можем представить себе будущее, в котором криптоадрес станет таким же важным, как и ваш почтовый адрес», — сказал глава отдела криптовалют Visa.

На волне воодушевления от покупки Visa заявила о своей готовности помочь клиентам ориентироваться в способах участия в коммерческой экосистеме NFT, и в частности, опубликовала технический документ о NFT о том, как можно интегрировать NFT в корпоративные платформы и чем Visa может помочь в этом компаниям.

Главной своей ролью Visa видит помощь клиентам в приобретении NFT, чтобы продавцы могли принимать NFT так же легко, как и в случае традиционных товаров и электронной коммерции.

Visa недавно стала первым крупным платежным оператором, который использовал стейблкоины для проведения транзакций.

Фото: thecoin.news