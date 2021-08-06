Virgin возобновила продажу билетов космическим туристам

Компания Virgin Galactic впервые с 2018 года возобновляет продажу билетов на путешествия в суборбитальное пространство, начальная цена будет составлять $ 450 тысяч. Об этом сообщила в четверг пресс-служба компании при публикации финансовой отчетности за второй квартал текущего года. В июле проект своей компании лично испытал миллиардер Ричард Брэнсон.

«Возобновление продаж, цена будет начинаться от $ 450 тысяч», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первый суборбитальный полет на корабле Unity 23 намечен на конец сентября. По состоянию на конец июня порядка 600 человек подтвердили свою готовность совершить путешествие к границе космоса.

Брэнсон, основавший Virgin Galactic, 11 июля совершил суборбитальный полет на разработанном фирмой космолете Unity 22. Данный аппарат был поднят на высоту около 15 км на самолете Eve, после чего отделился и начал самостоятельный полет. Космолет Unity 22 достиг высоты 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая находится ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации). У пассажиров было несколько минут на то, чтобы отстегнуть ремни и испытать состояние невесомости.

Фото: kommersant.ru