Вера Платонова стала победительницей премии The Future of Emerging Europe Awards в номинации Female Business Leader of the Year

Алматы – 24 сентября 2021 года – Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы стала победительницей в номинации Female Business Leader of the Year авторитетной международной премии The Future of Emerging Europe Awards. Об этом сообщает Пресс-служба компании Visa в странах Центральной Азии.

Ежегодное мероприятие The Future of Emerging Europe Summit and Awards, проведенное в Брюсселе в гибридном формате, инициировало дискуссию о важнейших темах для развивающийся Европы. Организаторы саммита также отметили лучшие государства, организации и личности за существенный вклад в социальное, экономическое и демократическое развитие 23 стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы и Кавказа.

В этом году были определены победители премии 21 номинации в пяти основоположных категориях: Люди, Планета, Процветание, Партнерство и Мир. В их числе были «Молодой инфлюенсер года», «Женский бизнес-лидер года», а также «Общественный деятель года». Касия Мадера, телеведущая BBC World News, и Эндрю Вробел, партнёр-сооснователь мероприятия, объявили победителей на сцене конференц-центра BluePoint Brussels, рядом с европейским районом столицы Бельгии.

За вдохновляющий успех Visa команды в регионе Украина, Грузия, стран СНГ и Юго-Восточной Европы, постоянную поддержу женщин-предпринимательниц и развитие будущего поколения лидеров, Веру Платонову признали лучшей в номинации «Женский бизнес-лидер года».

«Мы в компании Visa верим в гендерное равенство и справедливый доступ для всех, всегда и везде. Инвестируя в образовательные программы и создавая сообщества женщин-предпринимателей, мы стремимся поддерживать женское лидерство, равноправный карьерный рост в нашей организации, а также справедливое и процветающее развитие экономики и общества. От имени нашей команды Visa я благодарна за награду, которая признает наши усилия и вклад, побуждая нас делать больше», – отметила Вера Платонова, старший вице-президент и директор регионального подразделения Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Процесс голосования состоял из нескольких этапов. После комплексного отбора претендентов на номинацию и открытого публичного онлайн голосования, комитет жюри, а также команда The Future of Emerging Europe Awards рассмотрела всех кандидатов и составила списки тех, кто наилучшим образом соответствует критериям.

Ежегодный саммит и премия поддерживаются Emerging Europe Council, а также независимым консультативным органом совета директоров Emerging Europe, в который входят ключевые лидеры общественного мнения, топ-руководители бизнеса, ученые, главы государств и правительств, бывшие высокопоставленные представители международных организаций, представители гражданского общества, дипломатических организаций и мира искусства.