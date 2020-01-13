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Сегодня, в 5:12

Великобритания уже потеряла $170 млрд из-за Brexit

Согласно новому исследованию Bloomberg Economics, экономические потери Великобритании из-за выхода из ЕС уже составили 130 млрд фунтов стерлингов ($170 млрд). К концу этого года цифра достигнет 200 млрд фунтов стерлингов.

Как сообщают аналитики, британская экономика в настоящее время на 3% меньше, чем могла бы быть, если бы в течение последних трех лет сохранялась историческая корреляция между Великобританией и странами G7. Вместо этого они расходятся на фоне замедления глобального роста.

Неопределенность после референдума 2016 года оказала негативное влияние на экономику страны. Инвестиции в бизнес, в частности, сдерживались, а годовой экономический рост сократился вдвое с 2% до 1%.

По прогнозам британского экономиста Bloomberg Economics Дэна Хансона, ни одна из существенных потерь с 2016 года, вероятно, не будет восполнена в ближайшее время. В 2020 году ожидается всплеск роста, но подъем не продлится долго. «Поскольку Великобритания устанавливает новые торговые отношения с ЕС и борется с кризисом производительности, который препятствует росту, ежегодные расходы на Brexit, вероятно, будут продолжать расти», — отмечает эксперт.

Напомним, на этой неделе Палата общин парламента Великобритании поддержала соглашение о Brexit — выходе страны из Европейского союза. Ожидается, что Великобритания покинет ЕС 31 января.

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