Великобритания и Новая Зеландия заключат соглашение о свободной торговле

Великобритания и Новая Зеландия достигли принципиальной договоренности об условиях будущего соглашения о свободной торговле. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду вечером Министерством внешней торговли Соединенного Королевства.

"Это отличная сделка для обеих стран. Наш двусторонний торговый оборот уже достигает £2,3 млрд [$3,2 млрд]. Не готов давать прогнозы по поводу того, насколько именно этот показатель вырастет после заключения соглашения, но уверен, что он значительно увеличится", - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в состоявшемся у него в среду разговоре с главой правительства Новой Зеландии Джасиндой Ардерн.

После Brexit Великобритания заключила торговое соглашение с Евросоюзом, а также договорилась о сохранении прежних условий торговли более чем с 60 странами, которые имеют соглашения о свободной торговле с ЕС. При этом Лондон с нуля вел переговоры о новых торговых сделках с Новой Зеландией и Австралией, которая в июне согласилась подписать соглашение о свободной торговле с королевством.

Оба документа предусматривают постепенную отмену пошлин на сельхозпродукцию в течение 15-летнего периода для защиты интересов британских фермеров. В британском правительстве выражают уверенность в том, что достигнутые договоренности будут способствовать присоединению королевства к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП) , членами которого сегодня являются 11 стран.

Как отмечается в заявлении Джасинды Ардерн, опубликованном на сайте правительства Новой Зеландии, принципиальные позиции договора о свободной торговле "были согласованы после года переговоров", в сжатые сроки. "Следующим шагом будет доработка текста соглашения о свободной торговле для реализации согласованных к настоящему моменту результатов. Команды обеих стран будут работать в темпе, чтобы выполнить эту задачу в ближайшем будущем и обеспечить скорейшее подписание соглашения и вступление его в силу", - указала Ардерн.

Премьер также отметила, что в ходе переговоров Новой Зеландии удалось обеспечить для себя "одни из самых лучших торговых условий". "Все тарифы на все товары будут отменены для обеих стран, причем подавляющее большинство - 97% тарифов - прекратит действовать уже в день вступления в силу соглашения о свободной торговле. По имеющимся оценкам, только это позволит новозеландским экспортерам сэкономить около 37,8 млн новозеландских долларов [$27,1 млн] в год, исходя из текущих объемов экспорта", - уточнила она.

Ожидается, что после подписания соглашения о свободной торговле Новой Зеландии удастся нарастить объемы экспорта в Великобританию, в первую очередь это будет касаться вина, молочных и кисломолочных продуктов, а также говядины и баранины. Также в число товаров, которые будут поставляться в Великобританию без тарифов, попадут мед, киви, лук и ряд промышленных товаров.

Фото: Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн/ todayworldlatestnews.com