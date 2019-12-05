Величина прожиточного минимума в ноябре 2019 года составила 29400 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в ноябре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. увеличилась на 11,2%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,7%, фруктов и овощей – 8,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8%, сахара, чая и специй – 1,9%.

тенге В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше

18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного

минимума 29 400 23 561 37 222 28 522 34 946 27 751 27 586 Продовольственные товары 16 170 12 958 20 472 15 687 19 221 15 263 15 173 Непродовольственные

товары и услуги 13 230 10 603 16 750 12 835 15 725 12 488 12 413

Методологические пояснения:

Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.