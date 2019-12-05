Величина прожиточного минимума в ноябре 2019 года составила 29400 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в ноябре 2019г. по сравнению с декабрем 2018 г. увеличилась на 11,2%.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в ноябре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. увеличилась на 11,2%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,7%, фруктов и овощей – 8,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8%, сахара, чая и специй – 1,9%.
|тенге
|В среднем на душу населения
Дети,
0-13 лет
Подростки,
14-17 лет
|Трудоспособное население, старше
18 лет
|Пенсионеры и пожилые люди
|юноши
|девочки
|мужчины
|женщины
|Величина прожиточного
минимума
|29 400
|23 561
|37 222
|28 522
|34 946
|27 751
|27 586
|Продовольственные товары
|16 170
|12 958
|20 472
|15 687
|19 221
|15 263
|15 173
|Непродовольственные
товары и услуги
|13 230
|10 603
|16 750
|12 835
|15 725
|12 488
|12 413
Методологические пояснения:
Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.