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Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
Комитет статистики Министерства Национальной экономики РК
05.12.2019

Величина прожиточного минимума в ноябре 2019 года составила 29400 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в ноябре 2019 г. по сравнению с декабрем 2018 г. увеличилась на 11,2%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,3%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,7%, фруктов и овощей – 8,1%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 8%, сахара, чая и    специй – 1,9%.

тенге
 В среднем на душу населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное население, старше
18 лет		Пенсионеры и пожилые люди
юношидевочкимужчиныженщины
Величина прожиточного
минимума		29 40023 56137 22228 52234 94627 75127 586
Продовольственные товары16 17012 95820 47215 68719 22115 26315 173
Непродовольственные
товары и услуги		13 23010 60316 75012 83515 72512 48812 413
04-1ru

 

Методологические пояснения:                                                                                                                                    

Прожиточный минимум – минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 45 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

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