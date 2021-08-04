Вакцину компании Pfizer планируют полностью одобрить в США до 6 сентября

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) намерено полностью одобрить вакцину против коронавируса компании Pfizer к началу сентября, сообщает Interfax.ru со ссылкой на The New York Times.

По словам собеседников издания, неофициальный крайний срок для одобрения FDA - День труда (первый понедельник сентября - ИФ).

На прошлой неделе президент США Джо Байден заявил, что ожидает полного одобрения вакцины "к началу осени".

Ожидается, что ряд университетов и больниц, министерство обороны и, по крайней мере, один крупный город - Сан-Франциско, как только препарат получит полное одобрение, сделают вакцинацию обязательной.

На данный момент в США получили разрешение на экстренное использование вакцины против COVID-19 компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. Ни одна из них полностью не одобрена.

Pfizer подала заявку на полное одобрение 7 мая, а Moderna - 1 июня. Однако Moderna еще не представила все данные, необходимые для полного одобрения своей вакцины.

Компания Johnson & Johnson, как ожидается, подаст заявку на полное одобрение позднее в этом году.

Фото: vedomosti.ru