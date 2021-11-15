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Вакцина против Covid-19 AstraZeneca больше не будет бесплатной

Вакцина против Covid-19 AstraZeneca больше не будет бесплатной

Фармацевтический гигант подписал ряд коммерческих соглашений на следующий год и рассчитывает получить скромный доход от своей вакцины.

Фармацевтический гигант подписал ряд коммерческих соглашений на следующий год и рассчитывает получить скромный доход от своей вакцины. Ранее компания заявляла, что начнет зарабатывать на вакцине только тогда, когда Covid-19 перестанет быть пандемией.

Исполнительный директор AstraZeneca Паскаль Сорио отметил, что болезнь становится эндемической, поэтому в бедные страны вакцина по-прежнему будут поставляться на некоммерческой основе.

Ранее г-н Сорио говорил: «Мы решили предоставлять вакцину бесплатно, потому что нашим главным приоритетом была защита здоровья людей во всем мире».

Исполнительный директор отметил, что «абсолютно не жалеет», что компания не получала прибыли, когда ее конкуренты наживали себе миллиардные состояния на вакцинах. По его мнению, главное это то, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, спасла миллионы жизней во всем мире.

К концу года AstraZeneca планирует поставить 250 миллионов доз своей вакцины для развивающихся стран. Норма прибыли в фармацевтической промышленности составляет около 20%, но AstraZeneca, которая взимает около $5 за прививку (себестоимость вакцины), не будет приносить такой большой прибыли.

Тем не менее, Ник Дирден, лидер кампании Global Justice Now (ранее известной как Всемирное движение развития), сказал, что решение AstraZeneca начать получать прибыль от вакцины на фоне продолжающейся пандемии коронавируса «демонстрирует полную глупость передачи финансируемой государством науки в руки крупных фармацевтических компаний».

«Этот момент должен был наступить — и именно поэтому эксперты общественного здравоохранения требовали отказа от интеллектуальной собственности на вакцины против Covid-19», — заметил он.

К концу сентября «АстраЗенека» и ее сублицензиаты поставили 1,5 миллиарда доз. Компания сообщила о выручке за первые девять месяцев года в размере $25,4 млрд, но добавила, что ее общая рентабельность снизилась, в основном из-за предоставления вакцины против Covid-19 по себестоимости.

Фото: ria.ru

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