Вакцина Pfizer получила окончательное одобрение на использование в США

Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выдало постоянное разрешение на использование вакцины от Covid-19, созданной американской фармацевтической корпорацией Pfizer Inc. и её германским партнером BionTech, сообщает Informburo.kz.

Таким образом, государственный регулятор признал, что полный цикл клинических испытаний прошёл успешно.

Это первая вакцина от Covid-19, получившая полное и окончательное одобрение властей США по стандартным правилам.

В декабре FDA дало временное разрешение на использование препарата Pfizer/BionTech в связи с чрезвычайной ситуацией.

Вскоре аналогичное лицензирование по упрощенной процедуре прошли вакцины компаний Moderna и Johnson&Johnson. В общей сложности ими привились уже 204 млн американцев.

"Сегодня FDA одобрило первую вакцину от Covid-19. Препарат, известный как Pfizer/BionTech, теперь будет представлен на рынке под названием Comirnaty", – сказано в распространенном 23 августа пресс-релизе FDA.

Средство одобрено для профилактической вакцинации лиц от 16 лет. Подросткам 12-15 лет оно будет доступно на основании прежнего временного разрешения.

Глава FDA Джаент Вудсток заявила, что публика может быть полностью уверена в безопасности, эффективности и соблюдении высоких стандартов качества при изготовлении препарата.

У 44 тысяч участников клинических испытаний антитела образовались в 91% случаев.

Решение FDA расширяет возможности госучреждений и частных работодателей вводить обязательную вакцинацию своих сотрудников в условиях скептического отношения части американцев к любым прививкам, в том числе от коронавируса.

Фото: reuters.com