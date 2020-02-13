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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Вчера, в 4:52

В январе 2020 года в Казахстане объем промышленного производства составил 104,1%

По итогам января 2020 года объем промышленного производства составил 104,1%, в том числе горнодобывающая 102,8%, обрабатывающая 107,8%.

Положительные объемы промышленного производства сохраняются в 14 регионах.

В горнодобывающем секторе объем добычи цветных руд увеличился на 7,8% за счет выхода на проектную мощность предприятий введенных в 2018 году и стабильной работы действующих предприятий (Бакырчикское горнодобывающее предприятие, Сарыарка Ресурсерс Капитал, ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Казцинк», Группа компаний «Казминералс»). Наблюдается положительная динамика в добыче железных руд, рост составил 18,7%. Объем добычи угля и лигнита составил 100,5%.

В обрабатывающей промышленности наблюдается рост в отраслях: черной металлургии на 17,5%, цветной металлургии на 7,3%, машиностроении на 21%, легкой промышленности на 8,7%, химической промышленности на 0,8%, фармацевтической промышленности на 19,1%.   

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК
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