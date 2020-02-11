В январе 2020 года позитивная динамика во всех базовых отраслях экономики обеспечила 3,6% роста ВВП РК

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь 2020 года.

О состоянии экономики, банковской сферы, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Р. Даленов, заместитель председателя Национального Банка А. Баймагамбетов и Первый Заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов.

Итоги первого месяца 2020 года показали позитивную динамику макроэкономических показателей. В январе т.г. рост ВВП ускорился до 3,6% против 2,9% в январе 2019 года. Инвестиции в основной капитал возросли на 3,1%.

Положительная динамика наблюдается во всех базовых отраслях экономики: в строительстве рост составил 12,5%, торговле – 5,2%, транспортной сфере – 3,6%, в горнодобывающей промышленности, обрабатывающем секторе, в т.ч. машиностроении – 21%, черной металлургии – 17,5%.

Активы Национального фонда увеличились на 6,8% до $61,9 млрд, доходы в республиканский бюджет достигли 929,7 млрд тг (95% к плану), темп роста составил 131%.

В январе 2020 году введено в эксплуатацию 732 тыс. кв. метров жилья. Наибольший ввод жилья отмечается в городах Нур-Султан и Алматы, а также в Мангистауской области.

«В целях исполнения поручений Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева необходимо сохранить заданный темп роста экономики в текущем году, начиная с первого месяца», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр отметил положительную динамику по основным показателям в январе т.г. в Атырауской, Туркестанской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях.

Глава Правительства указал на необходимость усиления руководителями государственных органов и регионов работы по привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса, повышению производительности труда и реальных доходов населения.