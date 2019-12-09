В WhatsApp появилась новая функция создания задач

Разработчики WhatsApp совместно с сервисом Any.do добавили для мессенджера новую функцию, которая позволяет создавать задачи и получать напоминания о них. Нововведение представлено на сайте whatsapp.any.do.

Нововведение называется WhatsApp Reminders и доступно по платной подписке на всех устройствах c установленным мессенджером.

Для создания задачи необходимо отправить соответствующее сообщение боту Any.do с указанием времени напоминания. Кроме того, для автоматического формирования задачи можно пересылать сообщения, полученные от других собеседников.

В конце ноября сообщалось, что разработчики WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время.