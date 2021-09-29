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Вчера, в 13:24

В Вьетнам доставили первую коммерческую партию вакцины "Спутник V"

В Вьетнам доставили первую коммерческую партию вакцины "Спутник V"

Вьетнам получил первую коммерческую партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V".

Вьетнам получил первую коммерческую партию российской вакцины против коронавируса "Спутник V", сообщает ТАСС. Церемония передачи груза состоялась в среду в международном аэропорту Нойбай с участием посла России во Вьетнаме Геннадия Бездетко, торгового представителя РФ во Вьетнаме Вячеслава Харинова, заместителя министра здравоохранения Вьетнама Чан Ван Тхуана и руководителей местных компаний, обеспечивших закупку препарата в РФ и его доставку.

Первая партия вакцины в количестве 739 тыс. доз поставлена в республику в соответствии с трехсторонним соглашением между Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и двумя вьетнамскими компаниями - многопрофильным холдингом SOVICO Group и фармкомпанией Vabiotech, сообщил ТАСС вице-президент SOVICO Group Динь Вьет Фыонг. По этому контракту Вьетнам в период до июня 2022 года получит 40 млн доз "Спутника V". Одновременно стороны планируют продолжить наращивание мощностей по производству российской вакцины на территории Вьетнама.

В своем выступлении посол РФ во Вьетнаме обратил внимание на то, что Вьетнам стал первой страной Юго-Восточной Азии, которая наладила производство российской вакцины. "Запущена линия по розливу препарата "Спутник V" на предприятии вьетнамской фармацевтической компании Vabiotech. Мы готовы к углублению кооперации на этом направлении в интересах народов наших государств, в духе всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими странами", - подчеркнул посол.

Фото: TASS

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