В Украине приняли закон регулирующий операции с криптовалютой

8 сентября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект «О виртуальных активах», регулирующий операции с криптовалютами на территории страны. Документ поддержали 276 депутатов.

Закон вступит в силу после принятия изменений в Налоговый кодекс, касающихся налогообложения операций с виртуальными активами (ВА). Этот документ еще не принят.

Согласно документу, ВА признаются нематериальным благом. Они разделяются на обеспеченные и необеспеченные.

ВА не являются средством платежа в Украине и не могут обмениваться на имущество или услуги.

Участники рынка получили право на судебную защиту прав на ВА, на открытие счетов в банках для расчетов по операциям с ВА, а также самостоятельно определять и устанавливать стоимость ВА в ходе операций.

Они также обязаны соблюдать законы о противодействии отмывания средств и финансирования терроризма.

Документ вводит определение финансовых ВА, эмитентом которых должен быть резидент Украины. Они могут быть обеспечены валютными ценностями – в таком случае оборот регулируется Нацбанком, а также ценными бумагами или деривативами – регулируются Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Напомним, 2 декабря Верховная Рада приняла законопроект «О виртуальных активах» в первом чтении.

Фото: cointribune.com