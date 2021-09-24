В Twitter теперь можно вознаграждать любимых блогеров биткоинами

Социальная сеть Twitter сделала доступной для всех пользователей функцию, которая позволит вознаграждать любимых блогеров сервиса денежным средствами, в том числе биткойнами. Об этом сообщается в четверг в блоге соцсети.

"Наша функция финансовой поддержки - теперь она называется Tips ("Вознаграждения") - доступна для всех и с дополнительными опциями выплат, которые можно выбрать, включая даже [оплату] криптовалютой", - говорится в сообщении, автором которого указана продакт-менеджер Истер Кроуфорд.

Пока функция будет работать на устройствах с операционной системой iOS, в ближайшие недели ей смогут воспользоваться и владельцы Android. Отмечается, что Twitter не берет за это комиссию. Чтобы отправить авторам средства, нужно нажать специальный значок слева от кнопки "Читать", после чего соцсеть предложит выбрать сервис, через который будет проводиться оплата. Получать и отправлять вознаграждения могут те, кто достиг 18 лет.

Фото: u.today