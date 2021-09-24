  1. Главная
  2. Новости
Вчера, в 1:24

В Twitter теперь можно вознаграждать любимых блогеров биткоинами

В Twitter теперь можно вознаграждать любимых блогеров биткоинами

Социальная сеть Twitter сделала доступной для всех пользователей функцию, которая позволит вознаграждать любимых блогеров сервиса денежным средствами, в том числе биткойнами

Социальная сеть Twitter сделала доступной для всех пользователей функцию, которая позволит вознаграждать любимых блогеров сервиса денежным средствами, в том числе биткойнами. Об этом сообщается в четверг в блоге соцсети.

"Наша функция финансовой поддержки - теперь она называется Tips ("Вознаграждения") - доступна для всех и с дополнительными опциями выплат, которые можно выбрать, включая даже [оплату] криптовалютой", - говорится в сообщении, автором которого указана продакт-менеджер Истер Кроуфорд.

Пока функция будет работать на устройствах с операционной системой iOS, в ближайшие недели ей смогут воспользоваться и владельцы Android. Отмечается, что Twitter не берет за это комиссию. Чтобы отправить авторам средства, нужно нажать специальный значок слева от кнопки "Читать", после чего соцсеть предложит выбрать сервис, через который будет проводиться оплата. Получать и отправлять вознаграждения могут те, кто достиг 18 лет.

Фото: u.today

Поделиться
БиткоинКриптовалютаTwitter
Мнение экспертов
Эрик Фомичев17.09.2021Где в Казахстане в сентябре 2021 года взять кредит наличными без залога. Ставки и условия.Арман Ахметжанов12.08.2021Что такое Poly Network и как хакерам удалось похитить 613 млн долларовЭрик Фомичев09.08.2021Будет ли Bitcoin стоить 100 тысяч долларов до конца 2021 года?Рауан Жунусов09.08.2021Как не попасться на удочку фишинга. Избегайте самого распространенного вида мошенничества в интернете.
Подбор ипотекиВ течение нескольких секунд рассчитайте общую сумму выплат, размер ежемесячного платежа, сумму переплаты по ипотечному кредиту
Полезные статьи
В четверг, в 7:48Идеальная ипотека в Казахстане в 2021 году: советы и лайфхаки
В среду, в 5:58Рейтинг страховых компаний Казахстана - 2021
Во вторник, в 12:19Какую дебетовую карту выбрать и в каком банке в 2021 году в Казахстане?
В понедельник, в 15:34Как провести досрочное погашение кредита
Новостная лента
Все новости