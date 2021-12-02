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В прошлый четверг, в 3:10

В Турции сменили главу Минфина на фоне падения курса лиры

В Турции сменили главу Минфина на фоне падения курса лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган на фоне рекордного падения курса лиры сменил министра финансов и казначейства.

Президент Турции Тайип Эрдоган на фоне рекордного падения курса лиры сменил министра финансов и казначейства. Соответствующий указ опубликован в ночь со среды на четверг в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Вместо Лютфи Эльвана, ранее, согласно указу, подавшего заявление об отставке, глава государства назначил на пост министра финансов Нуреддина Небати, который был заместителем руководителя ведомства.

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%, что стало одним из самых крупных падений ее стоимости за последние годы. В январе за доллар давали около 7,3 лиры. На прошлой неделе лира перешагнула барьер в 13 лир за доллар, установив исторический рекорд падения.

На пике волатильности в среду курс поднялся до уровня 13,88 лиры за доллар. После сообщения ЦБ о вмешательстве лира немного отыграла у доллара, который стал стоить 12,7 лиры.

Фото: bbc.com

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