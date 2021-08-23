В течение последних 8 лет объем торговли между Казахстаном и Катаром вырос почти в 9 раз

Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Алибек Куантыров на заседании казахстанско-катарского делового совета. Вице-министр рассказал о перспективных направлениях двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба МНЭ РК.

Вице-министр напомнил, что Казахстан рассматривает Катар в качестве важного партнера среди стран Аравийского полуострова. По его словам, сегодня между странами налажены стабильные и динамично развивающиеся торгово-экономические связи. За последние 8 лет объем торговли между Казахстаном и Катаром вырос почти в 9 раз.

«Мы видим значительные перспективы в области финансов и банкинга, в том числе на платформе Международного финансового центра «Астана», сельского хозяйства, недропользования, грузопассажирских авиаперевозок, оборонно-промышленного комплекса, гуманитарной сферы», - сообщил замминистра нацэкономики.

Алибек Куантыров отметил, что ключевым инструментом активизации торгово-экономического взаимодействия является Казахстанско-катарская совместная комиссия.

Вице-министр ознакомил участников заседания с текущей экономической ситуацией в Казахстане. За 7 месяцев текущего года экономика Казахстана показала рост в 2,7%.

Также замглавы ведомства рассказал о новом инструменте поддержки инвесторов – Соглашение об инвестициях, которое предусматривает индивидуальные меры поддержки инвесторам на 25 лет.

«Международные эксперты отмечают положительные тенденции в экономике Казахстана в части устойчивости государственных финансов и кредитного профиля. Рейтинговое агентство Moody’s в этом году, впервые с 2006 года, повысило суверенный рейтинг Казахстана: с Baa3 до Baa2, прогноз «Стабильный. В этом году Казахстан вошел в Топ-35 стран в рейтинге глобальной конкурентоспособности IMD, поднявшись на 7 пунктов по сравнению с прошлогодним рейтингом»» - заключил Куантыров.

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