В течение 9 месяцев казахстанцы приобрели 22,8 тысячи золотых слитков

Всего за период с января по сентябрь 2021 года банками второго уровня и небанковскими обменными пунктами продано 22 837 мерных слитков общим весом 822,9 кг. В сентябре реализовано 2578 мерных слитков общим весом 108,3 кг, сообщает пресс-служба Национального банка Казахстана.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения (далее – Программа) была запущена Национальным Банком в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 65 416 золотых слитков общим весом 2,4 т.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 г. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 29% – 18 672 штуки. Далее следуют 100-граммовые – 15 001 штука (23%), 20-граммовые – 12 750 штук (19%), 5-граммовые – 10 993 штуки (17%), 50-граммовые – 8 000 штук (12%). В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султан и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день».

С начала действия Программы на обратный выкуп территориальными филиалами Национального Банка приняты всего 229 мерных слитков общей массой 21,9 кг. В то же время банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 9 484 мерных слитка общей массой 236,9 кг, что составляет 14% от общего объема реализации мерных слитков. Практически все принятые ими на обратный выкуп мерные слитки реализуются населению без обратной сдачи в филиалы Национального Банка.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском Банке, Jusan Bank, Банке ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

Фото: lsm.kz