В связи с 30-летием независимости Казахстана под действие амнистии попадут 2 236 осужденных

Мажилис (нижняя палата парламента) Казахстана в среду одобрил законопроект «Об амнистии в связи с тридцатилетием независимости республики Казахстан», который предполагает освобождение ряда осужденных от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает ТАСС.

«Цель законопроекта — освобождение осужденных от отбывания наказания за преступления небольшой и средней тяжести, а также сокращение неотбытого срока наказания за некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления. Амнистия будет применена в отношении ветеранов, несовершеннолетних, граждан преклонного возраста, инвалидов первой и второй групп и других лиц, не предоставляющих серьезную угрозу безопасности гражданам и государству», — рассказал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

Он отметил, что, по предварительным расчетам, под действие амнистии попадут 2 236 осужденных и 11 310 лиц, состоящих на учете в службе пробации.

«Во-первых, выйдут на свободу около 1 тыс. лиц. Также 3,8 тыс. человек будут сняты с учета службы пробации. Во-вторых, сокращение неотбытого срока наказания будет применено к 1 294 осужденным и лицам, состоящим на учете в службе пробации. В-третьих, будут сокращены 5 тыс. уголовных дел, находящихся в досудебном производстве. Из них более 1 674 лиц будут освобождены от уголовной ответственности. В отношении 1 471 человека будут применены положения по сокращению срока наказания или освобождению», — пояснил глава МВД Казахстана.

По его словам, амнистия не коснется лиц, совершивших особо опасные преступления.

После одобрения Мажилисом законопроект поступит на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату парламента).

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