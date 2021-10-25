В Судане произошел военный переворот, большинство министров арестованы

Солдаты арестовали большинство членов кабинета министров Судана и значительное число лидеров проправительственной партии в понедельник в рамках военного переворота, сказали три источника.

Министерство информации Судана сообщило, что "объединенные военные силы" арестовали членов Суверенного совета и членов правительства и вывезли их в неизвестное место.

От военных комментариев пока не поступало. Государственное телевидение вещает в обычном режиме.

Очевидец сообщает Рейтер о присутствии военных в Хартуме, столице Судана. Между тем люди вышли на улицы с национальными флагами и жгут покрышки.

Аэропорт Хартума закрыт, все международные рейсы приостановлены, передает телеканал Аль-Арабия.

Базирующееся в Дубае саудовское издание Al Hadath сообщает, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещён под домашний арест. Позднее министерство информации Судана сообщило, что Хамдук отказался поддержать переворот и был увезен в неизвестном направлении.

Фото: cnn.com