В Судане произошел военный переворот, большинство министров арестованы

Солдаты арестовали большинство членов кабинета министров Судана и значительное число лидеров проправительственной партии в понедельник в рамках военного переворота, сказали три источника.
Министерство информации Судана сообщило, что "объединенные военные силы" арестовали членов Суверенного совета и членов правительства и вывезли их в неизвестное место.
От военных комментариев пока не поступало. Государственное телевидение вещает в обычном режиме.
Очевидец сообщает Рейтер о присутствии военных в Хартуме, столице Судана. Между тем люди вышли на улицы с национальными флагами и жгут покрышки.
Аэропорт Хартума закрыт, все международные рейсы приостановлены, передает телеканал Аль-Арабия.
Базирующееся в Дубае саудовское издание Al Hadath сообщает, что премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещён под домашний арест. Позднее министерство информации Судана сообщило, что Хамдук отказался поддержать переворот и был увезен в неизвестном направлении.
Фото: cnn.com