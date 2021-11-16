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Вчера, в 3:59

В США подали очередной иск против компании Meta (Facebook)

В США подали очередной иск против компании Meta (Facebook)

Прокуратура штата Огайо подала иск против компании Facebook, переименованной недавно в Meta, из-за алгоритмов ее работы в отношении детей.

Прокуратура штата Огайо подала иск против компании Facebook, переименованной недавно в Meta, из-за алгоритмов ее работы в отношении детей. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

Иск подан от имени инвесторов компании и пенсионной системы штата, которые требуют от Meta возмещения ущерба на сумму $100 млрд. "[Руководство] Facebook утверждало, что заботится о наших детях и занимается искоренением онлайн-троллей, но в действительности оно ради собственной выгоды плодило страдания и разобщало [пользователей]", - приводит газета заявление генпрокурора Огайо Дейва Йотса.

Как утверждается в исковом заявлении, руководство компании в период с 29 апреля по 21 октября текущего года нарушило федеральное законодательство, ради выгоды вводя общество в заблуждение относительно того, какие негативные эффекты могут иметь ее продукты на несовершеннолетних. Истцы, помимо возмещения ущерба, требуют от руководства Meta принять меры, чтобы вновь не вводить в заблуждение собственных инвесторов.

В сентябре The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, которые бывшая сотрудница компании Фрэнсис Хауген передала журналисту газеты. В них шла речь, в частности, о том, что соцсети компании продвигали контент, потенциально опасный для здоровья пользователей, но вызывающий их интерес (например, уже страдающим анорексией девочкам рекомендовали подписываться на группы, где обсуждалось похудение). Для привлечения внимания продвигался или не отфильтровывался радикальный и даже экстремистский контент.

25 октября с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Источником вновь стали полученные журналистами внутренние документы. Как выяснилось, компания практически никак не фильтровала контент за пределами США, что вело к использованию ее соцсетей для разжигания ненависти и ксенофобских настроений, например в Эфиопии и Индии. Внутри США мониторинг тоже был значительно ослаблен после выборов президента в 2020 году.

Основатель корпорации Марк Цукерберг утверждает, что все обвинения в ее адрес - клевета. Компании действительно порой приходилось принимать непростые решения в отношении контента, признал Цукерберг, однако она никогда не ставила выгоду выше здоровья пользователей.

Фото: ria. ru

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