В США начали расследование в отношении работы автопилота Tesla

Национальное управление безопасности движения на дорогах США (NHTSA) начало официальную проверку безопасности в системе автопилота Tesla после нескольких аварий электромобилей, говорится в сообщении регулятора.

"С января 2018 года Управление по расследованию дефектов (ODI) выявило 11 аварий, в которых автомобили Tesla различных конфигураций въехали в места работы экстренных служб и впоследствии столкнулись с одним или несколькими автомобилями, задействованными в этих работах", — говорится в сообщении NHTSA.

Регулятор отмечает, что большинство транспортных происшествий произошло после наступления темноты и на месте аварий были предприняты предупредительные меры, например, включены огни транспортных средств экстренных служб, были выставлены световое табло со стрелками и дорожные конусы.

В рамках своего расследования NHTSA собирается проверить работу автопилота автомобилей Tesla Models Y, X, S и 3, выпущенных в период с 2014 по 2021 годы.

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Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.