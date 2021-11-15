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В понедельник, в 8:46

В Сингапуре хакеры похитили данные 5,9 млн пользователей сервиса RedDoorz

В Сингапуре хакеры похитили данные 5,9 млн пользователей сервиса RedDoorz

Хакеры похитили персональные данные примерно 5,9 млн пользователей агрегатора по бронированию гостиниц в Юго-Восточной Азии RedDoorz.

Хакеры похитили персональные данные примерно 5,9 млн пользователей агрегатора по бронированию гостиниц в Юго-Восточной Азии RedDoorz. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на Комиссию по защите персональных данных Сингапура.

"Комиссия оштрафовала компанию-оператора на 74 тыс. сингапурских долларов ($54,7 тыс.) за необеспечение безопасности персональных данных", - указывается в заявлении ведомства. "Это стало крупнейшей утечкой персональных данных с момента вступления в силу соответствующего законодательства", - отметили в комиссии.

В 2018 году, когда хакеры похитили данные 1,5 млн пользователей национальной системы здравоохранения SingHealth, оператору был выписан штраф на сумму 1 млн сингапурских долларов ($740 тыс.) В комиссии объяснили, что "при вынесении данного решения учитывался экономический кризис, который постиг туристический бизнес из-за пандемии коронавируса".

Как рассказали в ведомстве, хакеры похитили имена клиентов RedDoorz, их контактные номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, а также зашифрованные пароли к учетным записям о бронированиях. Однако эксперты комиссии уверены, что злоумышленники не смогут воспользоваться зашифрованными паролями.

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