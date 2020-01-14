В Шымкенте создана Мобильная группа по защите бизнеса

В рамках Дорожной карты по защите бизнеса на 2020 год, при прокуратуре города Шымкента совместно с территориальным управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам, Палатой предпринимателей, городским филиалом «Nur Otan» и Акиматом города создана Мобильная группа по защите прав предпринимателей. Об этом сообщает пресс-центр Прокуратуры г. Шымкента.

Задача мобильной группы оперативно реагировать на обращения и звонки субъектов предпринимательства по нарушению их прав и воспрепятствованию бизнеса со стороны государственных органов.

Предприниматели могут сообщить о незаконных проверках или действиях проверяющих сотрудников государственных органов и фактах нарушения прав, законных интересов по номерам 8 (7252)53-91-84 и 8 (701) 800-03-40.