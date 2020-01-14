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Вчера, в 14:43

В Шымкенте создана Мобильная группа по защите бизнеса

В рамках Дорожной карты по защите бизнеса на 2020 год, при прокуратуре города Шымкента совместно с территориальным управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам, Палатой предпринимателей, городским филиалом «Nur Otan» и Акиматом города создана Мобильная группа по защите прав предпринимателей. Об этом сообщает пресс-центр Прокуратуры г. Шымкента. 

Задача мобильной группы оперативно реагировать на обращения и звонки субъектов предпринимательства по нарушению их прав и воспрепятствованию бизнеса со стороны государственных органов.

Предприниматели могут сообщить о незаконных проверках или действиях проверяющих сотрудников государственных органов и фактах нарушения прав, законных интересов по номерам 8 (7252)53-91-84 и 8 (701) 800-03-40.

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Finance.kz
В Шымкенте создана Мобильная группа по защите бизнеса
В Шымкенте создана Мобильная группа по защите бизнеса
В рамках Дорожной карты по защите бизнеса на 2020 год, при прокуратуре города Шымкента создана Мобильная группа по защите прав предпринимателей.
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