В российской Госдуме предложили зарегистрировать майнинг как вид предпринимательства

Добычу криптовалют необходимо внести в реестр в качестве вида предпринимательской деятельности, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Об этом сообщает «ТАСС».

По его словам, майнинг «очевидно» нужно вводить в реестр, присваивать ему соответствующий код и вводить налогообложение.

Аксаков также отметил, что следует провести дополнительные обсуждения для более четкого регулирования цифровых валют.

«Нам надо еще подискутировать на тему того, что цифровая валюта фактически сейчас, хотя мы и называем ее валютой, скорее используется как финансовый инструмент, финансовый актив, который является объектом для инвестирования, нежели используется как средство платежа», — добавил чиновник.

Законодательное регулирование майнинга в РФ пока отсутствует.

Фото: bitnovosti.com