В России принят закон о бесплатном горячем питании для начальных классов

Госдума приняла в третьем чтении закон об обеспечении школьников начальных классов бесплатным горячим питанием не менее одного раза день. Организация бесплатного питания будет финансироваться из федерального и местных бюджетов, и регионы смогут получать субсидии на софинансирование, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Вводить бесплатное горячее питание для учащихся 1–4-го классов будут поэтапно: с 1 сентября 2020 г. и до 1 сентября 2023 г.

Законопроект о горячем питании школьников внесли в Госдуму спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также руководители всех фракций нижней палаты в сентябре 2019 г. Изначально он предполагал введение понятия «здоровое питание» и регламентировал организацию качественного и безопасного питания детей. Норма о бесплатном питании для учеников начальных классов появилась в документе ко второму чтению после того, как в январе эту инициативу озвучил президент России Владимир Путин.

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов говорил, что на реализацию законопроекта о горячем питании для школьников в этом году потребуется 21 млрд руб. В последующие годы эта сумма вырастет до 43 млрд руб.

16 февраля Путин признался, что его предложение обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием поддержали далеко не все. «Непросто далось, все были против!» – сказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».