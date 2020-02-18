Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Finance.kz
Finance.kz
Вчера, в 17:15

В России принят закон о бесплатном горячем питании для начальных классов

Госдума приняла в третьем чтении закон об обеспечении школьников начальных классов бесплатным горячим питанием не менее одного раза день. Организация бесплатного питания будет финансироваться из федерального и местных бюджетов, и регионы смогут получать субсидии на софинансирование, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Вводить бесплатное горячее питание для учащихся 1–4-го классов будут поэтапно: с 1 сентября 2020 г. и до 1 сентября 2023 г.

Законопроект о горячем питании школьников внесли в Госдуму спикеры обеих палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, а также руководители всех фракций нижней палаты в сентябре 2019 г. Изначально он предполагал введение понятия «здоровое питание» и регламентировал организацию качественного и безопасного питания детей. Норма о бесплатном питании для учеников начальных классов появилась в документе ко второму чтению после того, как в январе эту инициативу озвучил президент России Владимир Путин.

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов говорил, что на реализацию законопроекта о горячем питании для школьников в этом году потребуется 21 млрд руб. В последующие годы эта сумма вырастет до 43 млрд руб.

16 февраля Путин признался, что его предложение обеспечить учеников младших классов бесплатным горячим питанием поддержали далеко не все. «Непросто далось, все были против!» – сказал президент в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Другие новости по темам:
Россия
Finance.kz
Finance.kz
Апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 млрд по иску ЮКОСа
Апелляционный суд обязал Россию выплатить $50 млрд по иску ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа
Сегодня, в 9:12
Более 29 млн тонн нефти добыли на Тенгизском месторождении в 2019 году
Более 29 млн тонн нефти добыли на Тенгизском месторождении в 2019 году
На Тенгизском месторождении, которое разрабатывается в Атырауской области, в 2019 году объемы добычи сырой нефти составили 29,79 миллиона тонн или 237,7 миллиона барреле
Сегодня, в 6:00
AM Best повысило прогноз по рейтингам «Халык-Life» на «Позитивный»
AM Best повысило прогноз по рейтингам «Халык-Life» на «Позитивный»
международное рейтинговое агентство AM Best подтвердило Компании АО «Халык-Life» долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «BBB-» и рейтинг финансовой устойчивости на уровне B+ (Good)
Сегодня, в 5:57
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения