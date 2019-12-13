В рамках государственной программы одобрено рефинансирование 36 583 ипотечных займа

Программа рефинансирования состоит из двух блоков.

Первый блок направлен на оказание поддержки ипотечным заемщикам, получившим займы в период с 2004 по 2009 годы.

На рефинансирование указанных займов Национальный Банк Казахстана выделил 130 млрд тенге.

По состоянию на 1 декабря 2019 года на рефинансирование займов в банки подано 33 636 заявок, из них на рефинансирование одобрено 27 743 займа на сумму 171,4 млрд тенге, рефинансировано 26 487 займов на сумму 157 млрд тенге.

Второй блок программы предусматривает рефинансирование валютных ипотечных займов физических лиц, полученных до 1 января 2016 года, в тенге по курсу Национального Банка Казахстана на 18 августа 2015 года.

По состоянию на 1 декабря 2019 года на рефинансирование валютных ипотечных займов в банки подано 9 378 заявок, из них на рефинансирование одобрено 8 840 займов на сумму 78, 7 млрд тенге, рефинансировано 7 369 займов на сумму 63,6 млрд тенге.

Для определения соответствия займа условиям программы заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор.

Более подробно с информацией о рефинансированных ипотечных займах в разрезе регионов и банков можно ознакомиться по ссылке в разделе «Информация об освоении банками денег». По данной ссылке также размещены контакты сотрудников территориальных филиалов Национального Банка Казахстана, банков второго уровня, осуществляющих взаимодействие с населением по разъяснению условий Программы.

При возникновении вопросов заемщикам необходимо обращаться в соответствующие филиалы Национального Банка Казахстана и банков в соответствии с их территориальной принадлежностью. С условиями Программы можно ознакомиться на сайте Национального Банка в разделе «Защита прав потребителей финансовых услуг».