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04.10.2021

В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел сбой

В работе Instagram, WhatsApp и Facebook произошел сбой

Тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram.

Тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Как следует из данных портала Downdetector, большая их часть испытывает сложности с входом в приложение. У других отсутствует соединение с сервером и не отправляются сообщения.

Первые несколько сообщений о неполадках в WhatsApp поступили в районе 21:00-21:30 по времени Нур-Султана. Многие из пользователей могли войти в приложения, однако отправка сообщений была невозможна. Instagram и Facebook начали выдавать сообщения о невозможности обновить ленту. Этими ресурсами, по данным портала Downdetector, не могут воспользоваться уже более 100 тысяч человек.

Официальных комментариев со стороны корпорации Facebook о причинах проблемы и сроках ее устранения пока не поступало. Неполадки главным образом затронули европейские страны, Азию, Северную и Южную Америку. Казахстанцы также жалуются на проблемы с соцсетями и мессенджером.

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