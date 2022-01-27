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27.01.2022

В PwC спрогнозировали рост мировой экономики на 4,5% в 2022 году

В PwC спрогнозировали рост мировой экономики на 4,5% в 2022 году

Глобальная экономика вырастет примерно на 4,5% в 2022 году с учетом динамики рыночных валютных курсов.

Глобальная экономика вырастет примерно на 4,5% в 2022 году с учетом динамики рыночных валютных курсов, замедлившись по сравнению с ожидаемым ростом на 5,9% в 2021 году, предусматривает базовый сценарий PwC.

Рост глобального ВВП по паритету покупательной способности составит 6,2% в 2021 году и 4,7% в 2022 году. В 2023 году мировая экономика увеличится на 3,4%.

Между тем общемировая инфляция, вызывающая опасения рынков и центробанков, также может замедлиться до 3,1% в текущем году с 3,2% в прошлом, прогнозируют аналитики PwC.

Базовый сценарий основан на предположении, что воздействие коронавируса нового штамма "омикрон" на экономику будет ограниченным и что вакцины обеспечат достаточную защиту от тяжелого протекания болезни. В обратном случае темпы роста мирового ВВП могут быть на 0,5 процентного пункта ниже, чем в базовом прогнозе, а инфляция - выше за счет ценового эффекта от нарушения цепочек поставок.

В странах G7 среднегодовые темпы реального роста ВВП составят 4,2% в 2022 году и 2,1% - в 2023 году.

Темпы роста экономики США в текущем году составят 4,4%, в следующем - 2,3%, ВВП Китая вырастет на 5,5% и 5,2% соответственно. Экономика Великобритании увеличится в текущем и следующем году на 5% и 2% соответственно, темпы роста ВВП еврозоны составят соответственно 4,4% и 2,2%.

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