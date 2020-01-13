В прошедшем 2019 году прожиточный минимум не дотянул до 30 тысяч тенге

В декабре 2019 года величина прожиточного минимума в среднем на душу населения составляла 29,7 тыс. тг, увеличившись на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Продовольственная корзина достигла 16,3 тыс. тг, а непродовольственная часть — непродовольственные товары и платные услуги — 13,4 тыс. тг.

В целом за 2019 год величина прожиточного минимума, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, составила 29,3 тыс. тг — на 8,4% больше, чем в 2018 году (27,1 тыс. тг). В течение года наибольший размер прожиточного минимума наблюдался в октябре (32,2 тыс. тг), августе (32 тыс. тг) и сентябре (31,8 тыс. тг).

Заметим, что в 2020 году прожиточный минимум для исчисления социальных выплат составит 31183 тенге. Минимальная заработная плата не изменится и останется на уровне 42500 тенге.

В целом за 2019 год наибольшая величина прожиточного минимума традиционно наблюдается в Мангистауской области: 36 тыс. тг — на 22,5% больше среднереспубликанского значения.

Столица, Нур-Султан, заняла второе место по прожиточному минимуму: 33,8 тыс. тг — на 15,1% больше, чем в среднем по стране.

Замыкает первую тройку по величине прожиточного минимума Алматы: 32,5 тыс. тг. В ТОП-5 также вошли Восточно-Казахстанская (29,5 тыс. тг) и Алматинская (29,5 тыс. тг) области. Стоит отметить, что только в вышеперечисленных регионах величина прожиточного минимума превысила среднереспубликанский уровень.

Наименьший прожиточный минимум наблюдается в Павлодарской (25,9 тыс. тг), Западно-Казахстанской (26,6 тыс. тг) и Жамбылской (26,8 тыс. тг) областях.

В 2019 году прожиточный минимум для детей до 13 лет составил 24,1 тыс. тг, годом ранее значение было равно 22,5 тыс. тг. Тем временем величина прожиточного минимума, рассчитанная для юношей 14–17 лет, составила 37 тыс. тг (годом ранее — 34 тыс. тг), а для девочек 14–17 лет — 28,3 тыс. тг (годом ранее — 26,1 тыс. тг).

Прожиточный минимум трудоспособного населения старше 18 лет выглядит следующим образом: у мужчин — 34,8 тыс. тг (годом ранее — 32,1 тыс. тг), у женщин — 27,6 тыс. тг (годом ранее — 25,4 тыс. тг).

Прожиточный минимум, рассчитанный для пенсионеров и пожилых людей, составил 27,4 тыс. тг (годом ранее — 25,3 тыс. тг).