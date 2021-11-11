В Нур-Султане состоялось первое заседание экспертного IT-совета при министерстве цифрового развития

В Нур-Султане прошло первое заседание экспертного совета при МЦРИАП РК по вопросам цифровой трансформации и переходу на платформенную модель цифровизации, сообщает пресс-служба МЦРИАП. Участие в мероприятии принял министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, открывший первое заседание экспертного совета.

Багдат Мусин отметил, что основная цель экспертного совета – создание экспертной площадки для обсуждения с IT-сообществом технических аспектов модернизации системы электронного правительства при переходе на платформенную модель. По мнению министра, участие представителей IT-отрасли и гражданского общества в IT-совете является крайне важным для открытости всех процедур.

Председатель совета Ростислав Коняшкин сообщил, что в ближайшее время МЦРИАП планирует предоставить экспертам информацию для выработки предложений и рекомендаций по технологической модернизации электронного правительства.

Ростислав Коняшкин также разъяснил членам экспертного совета ключевые аспекты по переходу на платформенную систему и заявил, что руководство МЦРИАП и АО «НИТ» намерены на системной основе вести диалог с экспертным сообществом для обсуждения технических аспектов перехода на платформенную модель. Ряд участников встречи также отметили, что крайне важным видится дальнейшее открытое обсуждение всех деталей цифровой трансформации.

В состав совета вошли представители IT-сообщества Казахстана, международных технологических компаний, Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», представители Kaspi и общественные деятели, а также специалисты в сфере информационно-коммуникационных технологий и информационной безопасности. В качестве внешнего эксперта в состав совета вошел Ааре Лапынин, эстонский специалист в сфере цифровизации и электронного правительства.

Фото: пресс-служба МЦРИАП