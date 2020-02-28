В Нур-Султане прошел «Samruk Business Forum»

Премьер-Министр РК Аскар Мамин принял участие в пленарной сессии «Samruk Business Forum», посвященной теме поддержки отечественных товаропроизводителей.

«Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев уделяет большое внимание обеспечению внутреннего рынка продукцией отечественных товаропроизводителей и развитию «экономики простых вещей». Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил перед Правительством ряд конкретных задач по развитию и поддержке отечественных товаропроизводителей», — сказал А. Мамин.

Глава Правительства отметил, что ежегодный объем закупок достигает более 4 трлн тг, важно эффективно использовать этот объем в интересах развития внутреннего производства.

«Фонд «Самрук-Қазына» обладает высоким потенциалом для взращивания малого и среднего бизнеса. Практически каждая дочерняя компания Фонда является «якорным», а зачастую и градообразующим предприятием для своего региона», — сказал А. Мамин.

Создан и успешно функционирует механизм оффтейк-контрактов и долгосрочных договоров как эффективный драйвер в развитии отечественного производства и импортозамещения. К настоящему времени одобрено 27 оффтейк-контрактов по созданию новых производств, размер инвестиций по которым превысит 215 млрд тг, будет создано около 2 тыс. рабочих мест. Правительство совместно с Национальным банком ведет работу по признанию банками второго уровня таких договоров в качестве твердого залога, что облегчит доступ к финансированию данных проектов.

«Фонд «Самрук-Қазына» определил пул из более 1350 товарных позиций, который должен стать «новой волной» для бизнес-инициатив по импортозамещению. Сегодня уже 180 действующих предприятий выразили большую заинтересованность в разработке и реализации инвестиционных проектов», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул необходимость тщательной проработки проектов, а также готовности бизнеса принимать встречные обязательства в виде создания новых рабочих мест, повышения локализации и выпуска качественной продукции.

А. Мамин отметил начатую работу «Самрук-Қазына» по развитию моногородов в рамках закупок системообразующих компаний Фонда.

«К примеру, только по городу Жанаозен в рамках данной инициативы запланировано проведение закупок на сумму 230 млрд тг. Это даст дополнительный импульс для экономического развития региона», — сказал Глава Правительства.

А. Мамин подчеркнул, что Фонд «Самрук-Қазына» активно участвует в реализации Программы «Экономика простых вещей». При этом отметил важность применения отечественных строительных материалов и оборудования при закупках строительно-монтажных работ.

«Успешный опыт «Самрук-Қазына» должен стать примером и распространен на всех регулируемых закупках, в т.ч. государственных органов, квазигосударственных компаний и недропользователей. Их совокупный объем намного масштабнее и оценивается в порядка 15 трлн тг», — подчеркнул А. Мамин.

Премьер-Министр ознакомился с выставкой продукции отечественных товаропроизводителей в сферах цифровых технологий, машиностроения, химической, мебельной, текстильной, обувной, промышленности, оборудования для электроэнергетики и нефтегазовой отрасли, а также потенциалом дальнейшего развития импортозамещения.

В мероприятии приняли участие около 900 человек — председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» А. Есимов, председатель правления НПП «Атамекен» А. Мырзахметов, члены Правительства, руководители национальных компаний и представители казахстанского бизнеса.

В рамках форума заключены оффтейк-договоры между Фондом «Самрук-Қазына», его дочерними компаниями и отечественными товаропроизводителями на общую сумму порядка 35 млрд тг, а также состоялась церемония награждения ведущих отечественных компаний в номинациях «Лучшая сервисная компания», «Надежный поставщик» и др.