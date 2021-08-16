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Finance.kz
Finance.kz
16.08.2021

В Нур-Султан доставили китайскую вакцину Sinopharm

Вакцина китайской компании Sinopharm поступила в Нур-Султан.   

Вакцина будет распределена между городскими поликлиниками и закрепленными за ними ТРЦ, ТД.  

«Вакциной, одобренной ВОЗ, мы начнем прививать граждан сразу, как она будет доставлена в пункты вакцинации. Однако отметим, что в первую очередь вакцины доставляются в прививочные пункты медицинских организаций. За каждым пунктом при ТРЦ, ТД у нас закреплены организации ПМСП, которые в течение суток после получения вакцины доставляют их в прививочные пункты торговых центров», – отметила заместитель руководителя управления Алия Рустемова. 

В горздраве сообщили, что в целях избежания проблемных ситуаций с получением второго компонента гражданам по возможности следует прививаться в одном месте, то есть получать два компонента в одном и том же пункте вакцинации. 

«Мы просим граждан все-таки получать и первый, и второй компоненты в одном пункте вакцинации. Если, к примеру, за первой дозой вы пришли в определенную поликлинику или торговый центр, то и второй дозой рекомендуем прививаться в этом же месте с соблюдением интервала между вакцинацией», – отметили в горздраве. 

В настоящее время в столице в наличии три вида вакцин – российская «Спутник», казахстанская вакцина QazVac и поступившая на днях Sinopharm.

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