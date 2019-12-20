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ДБ АО Сбербанк
ДБ АО Сбербанк
20.12.2019

В Москве открылся первый McDonald's в отделении Сбербанка

Таким способом банк планирует бороться с падением посещаемости своих офисов.

В Москве открылось первое отделение Сбербанка, совмещенное с McDonald's. Зона McDonald's состоит из кофемашины и планшета, с помощью которого клиент может оформить доставку из ближайшего ресторана McDonald's. 

Клиенты могут заказать доставку не только в отделение «Сбербанка», но и на другой адрес, отмечает газета. Доставкой займётся сервис Delivery Club.

«Сбербанк» и McDonald's планируют развивать партнёрство и в других сферах, отмечает издание. В частности, использовать технические системы для анализа данных, заниматься разработкой систем анализа потребительского поведения, ускорением расчётов с использованием платёжных карт и так далее. Сейчас «Сбербанк» обеспечивает приём карт в большинстве точек в McDonald's, до этого единственным партнёром сети в этой сфере был «Русский стандарт».

В июле первый зампред правления «Сбербанка» Александр Ведяхин рассказал об идее запустить совместные отделения с McDonald’s до конца 2019 года. По его словам, это должно повысить поток клиентов, который, по прогнозам, в течение трёх-пяти лет может упасть на 30%.

Банк рассматривает разные форматы взаимодействия с компаниями, у которых есть стабильный поток клиентов, указывает газета. Сеть отделений организации превышает 14 тысяч офисов в России.

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