В Morgan Stanley оценили беспилотный бизнес Яндекса в $7 млрд

Эксперты инвестбанка Morgan Stanley оценили компанию по разработке беспилотников «Яндекса» в $7 млрд. Сейчас такие автомобили занимают лидирующие позиции на мировом рынке, однако, чтобы удержать позиции, компании стоит вкладывать больше денег в исследования и флот, полагают аналитики.

Как сообщает Forbes со ссылкой на отчет A Dive into Yandex’s Autonomous Vehicle Business, «Яндекс» отстает от лидера рынка Waymo по количеству пройденных беспилотниками миль на три года. Увеличение финансирования может помочь сократить это отставание. Лидерами рынка аналитики назвали подразделение Google Waymo и проект General Motors Cruise. Каждый из них в Morgan Stanley оценили в $30 млрд.

Эксперты подчеркнули, что оценить разработчиков беспилотников сложно, поскольку они не раскрывают финпоказатели. При этом данные в общем доступе, редко можно сравнивать корректно. Они применяли пять показателей для сравнения: количество пройденных тестировочных миль на дорогах общего пользования, вмешательство водителя в работу беспилотника во время поездки, размер флота и количество сотрудников, а также число патентов.

Из этих пяти показателей «Яндекс» не раскрывает данные только о случаях вмешательства водителей на дорогах во время поездки. В остальном беспилотники компании проехали уже больше 8 млн миль (12,87 млн км), в штате компании работают 400 сотрудников, а беспилотный флот насчитывает 170 автомобилей.

Фото: rbc.ru