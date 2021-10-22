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В прошлую пятницу, в 11:13

В Молдавии ввели режим ЧП на 30 дней из-за нехватки газа

В Молдавии ввели режим ЧП на 30 дней из-за нехватки газа

Правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября.

Правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября. Такое решение принято на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.

Премьер Наталья Гаврилица сообщила, что в период чрезвычайного положения комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии издаст положения о реализации ряда мер. Будет установлен особый ускоренный режим закупки природного газа, будут выделены финансовые средства для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа, приняты необходимые решения для оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путем отступления от нормативных положений.

Как сообщает Интерфакс, Молдавия и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц. При этом в октябре Молдавия получает газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, тогда как в сентябре цена составляла $550 за 1 тыс. кубометров.

Фото: ria.ru

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