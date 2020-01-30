Алматы
  1. Главная
  2. Новости
Министерство финансов РК
Министерство финансов РК
Сегодня, в 2:53

В Минфине обсудили ряд важных вопросов, в том числе по противодействию коррупции

Ответственный секретарь Минфина Ерулан Жамаубаев провел совещание по ряду важных вопросов, в том числе по противодействию коррупции.

В ходе совещания Ерулан Жамаубаев заслушал отчеты председателей комитетов госдоходов, внутреннего госаудита, финмониторинга, казначейства, госзакупок, госимущества и приватизации о принимаемых мерах по противодействию коррупции. Ответственный секретарь указал на необходимость превентивных мер в борьбе с коррупцией, включая обязательную ответственность руководящего звена за несоблюдение антикоррупционного законодательства вверенным персоналом. Особое внимание в рамках совещания было уделено реализации проекта «ҚР ҚМ Адалдық алаңы». Е. Жамаубаев поручил комитетам продолжить сотрудничество с Агентствами РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

На совещании обсудили Алгоритм действий, направленный на обеспечение реализации законодательных норм по отставке либо рассмотрению ответственности государственных служащих.

Подробному анализу также была подвергнута деятельность уполномоченных по этике в соответствии с требованиями Этического кодекса, дано поручение уделить внимание недопущению работниками действий, порочащих статус государственной службы. В завершение совещания даны конкретные поручения, сделан акцент на обязательном соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины в коллективах.

Другие новости по темам:
Министерство финансов РККазахстан
Министерство финансов РК
Министерство финансов РК
ФРС США оставила ключевую ставку без изменений
ФРС США оставила ключевую ставку без изменений
ФРС США оставила ключевую ставку на уровне 1,5–1,75% и дала инвесторам сигнал, когда ждать сворачивания программы скупки казначейских облигаций
Сегодня, в 9:15
АО "Halyk Finance" получило займы в размере 1,2 млн и 1,0 млн долларов США
АО "Halyk Finance" получило займы в размере 1,2 млн и 1,0 млн долларов США
АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Finance", облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE)
Сегодня, в 9:11
Курс валют на 30 января: курс доллара - 378.86, курс евро - 416.78, российский рубль - 6.06
Курс валют на 30 января: курс доллара - 378.86, курс евро - 416.78, российский рубль - 6.06
Курс валют на сегодня, на 30 января 2020 года в Казахстане: курс доллара - 378.86, курс евро - 416.78, российский рубль - 6.06
Сегодня, в 9:06
Последние новости
Компания месяца
Fingramota.kz
Fingramota.kz - повышение финансовой грамотности населения