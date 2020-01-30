В Минфине обсудили ряд важных вопросов, в том числе по противодействию коррупции

Ответственный секретарь Минфина Ерулан Жамаубаев провел совещание по ряду важных вопросов, в том числе по противодействию коррупции.

В ходе совещания Ерулан Жамаубаев заслушал отчеты председателей комитетов госдоходов, внутреннего госаудита, финмониторинга, казначейства, госзакупок, госимущества и приватизации о принимаемых мерах по противодействию коррупции. Ответственный секретарь указал на необходимость превентивных мер в борьбе с коррупцией, включая обязательную ответственность руководящего звена за несоблюдение антикоррупционного законодательства вверенным персоналом. Особое внимание в рамках совещания было уделено реализации проекта «ҚР ҚМ Адалдық алаңы». Е. Жамаубаев поручил комитетам продолжить сотрудничество с Агентствами РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

На совещании обсудили Алгоритм действий, направленный на обеспечение реализации законодательных норм по отставке либо рассмотрению ответственности государственных служащих.

Подробному анализу также была подвергнута деятельность уполномоченных по этике в соответствии с требованиями Этического кодекса, дано поручение уделить внимание недопущению работниками действий, порочащих статус государственной службы. В завершение совещания даны конкретные поручения, сделан акцент на обязательном соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины в коллективах.