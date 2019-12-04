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inbusiness.kz
inbusiness.kz
04.12.2019

В Минфине объяснили увеличение акцизов на бензин

Рост цен на бензин не должен оказать серьезного влияния на инфляцию об этом заявил первый заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Рост цен на бензин ожидается на 10 тенге за литр. Это порядка 6%. Серьезного влияния на инфляцию оказать не должно, но вместе с тем рост цен находится на постоянной повестке, необходимо принимать все меры, чтобы удерживать цены на соцзначимые продукты питания», – сказал он. 

Вопрос повышения акцизов на нефтепродукты обусловлен двумя факторами, продолжил министр. 

«Во-первых, у нас на следующий год вырастают расходы на социальную сферу. В частности, в проекте республиканского бюджета предусматриваются почти 6 трлн тенге на данную сферу, это притом что в этом году было 5,3 трлн тенге. На следующий год это уже 6 трлн тенге. Кроме того, принимается закон о повышении статуса педагога, планируется два раза в течение четырех лет повысить заработную плату учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах. Это повышение на 25%, за четыре года это в два раза. И все требует дополнительных денег», – пояснил Смаилов. 

При этом за счет освобождения субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы на три года сократится доходная часть, отметил он. 

«Поэтому одним из источников является этот акциз, но это не главный источник. Главный источник – это улучшение таможенного налогового администрирования. У нас, мы сегодня докладывали, что в целом доходы бюджета республиканского выросли за 10 месяцев текущего года на 911 млрд тенге по сравнению с прошлым годом. В целом по году ожидается рост поступлений в республиканский бюджет на 1,2 трлн тенге. В том числе 840 млрд тенге за счет улучшения таможенного налогового администрирования», – сказал министр.

Повышение акцизов также является одним из факторов увеличения доходной части бюджета, продолжил Смаилов. 

«Это позволит собрать чуть больше 50 млрд тенге дополнительно. С другой стороны, другой фактор есть – это цены на бензин в соседних странах, в частности в Российской Федерации. Вы знаете, что у нас сегодня цена литра АИ-92 порядка 163 тенге за литр, в то время как в РФ в тенговом выражении это более чем 260 тенге за литр. Соответственно, у нас идет массовый вывоз нефтепродуктов из республики в РФ. И мы вынуждены были принимать меры по ограничению вывоза автомобильным транспортом. И поэтому повышение цен на бензин небольшое, но надо было делать ввиду вот этих двух факторов, – резюмировал он.

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