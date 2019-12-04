В Минфине объяснили увеличение акцизов на бензин

Рост цен на бензин не должен оказать серьезного влияния на инфляцию об этом заявил первый заместитель Премьер-министра – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«Рост цен на бензин ожидается на 10 тенге за литр. Это порядка 6%. Серьезного влияния на инфляцию оказать не должно, но вместе с тем рост цен находится на постоянной повестке, необходимо принимать все меры, чтобы удерживать цены на соцзначимые продукты питания», – сказал он.

Вопрос повышения акцизов на нефтепродукты обусловлен двумя факторами, продолжил министр.

«Во-первых, у нас на следующий год вырастают расходы на социальную сферу. В частности, в проекте республиканского бюджета предусматриваются почти 6 трлн тенге на данную сферу, это притом что в этом году было 5,3 трлн тенге. На следующий год это уже 6 трлн тенге. Кроме того, принимается закон о повышении статуса педагога, планируется два раза в течение четырех лет повысить заработную плату учителям, воспитателям в детских садах, в колледжах. Это повышение на 25%, за четыре года это в два раза. И все требует дополнительных денег», – пояснил Смаилов.

При этом за счет освобождения субъектов микро- и малого бизнеса от налогов на доходы на три года сократится доходная часть, отметил он.

«Поэтому одним из источников является этот акциз, но это не главный источник. Главный источник – это улучшение таможенного налогового администрирования. У нас, мы сегодня докладывали, что в целом доходы бюджета республиканского выросли за 10 месяцев текущего года на 911 млрд тенге по сравнению с прошлым годом. В целом по году ожидается рост поступлений в республиканский бюджет на 1,2 трлн тенге. В том числе 840 млрд тенге за счет улучшения таможенного налогового администрирования», – сказал министр.

Повышение акцизов также является одним из факторов увеличения доходной части бюджета, продолжил Смаилов.