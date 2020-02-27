В MasterCard меняют генерального директора

Гендиректор платежной системы MasterCard Аджай Банга с 1 января 2021 года станет исполнительным председателем совета директоров компании, сообщает Интерфакс. Пост гендиректора займет главный директор по продуктам MasterCard Майкл Мибах.

Возглавляющий ныне совет директоров компании Ричард Хейторнтуэйт уйдет в отставку с 1 января будущего года.

Мибах проработал в MasterCard десять лет. По словам Банги, он преуспел в создании продуктов и управлении деятельностью компании в мире, занимая руководящие посты в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и США в сегментах платежей, данных, банковских услуг и технологий.

До MasterCard Мибах работал на руководящих должностях в Barclays Bank и Citibank.

Акции MasterCard дешевеют на 1,1% в ход электронных торгов во вторник.